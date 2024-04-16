Van-Bahçesaray kara yolunda kar tünelleri açılarak çalışmalar sürdürülüyor

22 Aralık 2023 tarihinde çığ riski sebebiyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, bu süre zarfında birçok noktada çığ tehlikesi yaşandı.

İlk çalışma 13 Şubat'ta gerçekleştirilmiş olsa da, riskler nedeniyle faaliyetler durduruldu. Ancak, yaklaşık 4 ayın ardından Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 16 gün önce yeniden çalışmalara başlandı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, ekipler zorluklarla karşılaşarak 5-6 metre yüksekliğinde kar tünelleri açıyorlar.

42 kilometrelik kara yolunun karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, şu ana kadar yolun 20 kilometresi trafiğe açıldı.