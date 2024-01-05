Van Bronchorst eski öğrencisini istedi Beşiktaş 'tamam' dedi. Ajax'tan geliyor

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Van Bronchorst eski öğrencisini istedi Beşiktaş 'tamam' dedi. Ajax'tan geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un şu anda Ajax'ta oynayan eski futbolcusunun alınmasını istediği ortaya çıktı. Transfer için girişimler başladı.

Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Hollanda'dan bir de transfer iddiası ortaya atıldı.

Giovanni van Bronckhorst'un 2016-19 yılları arasında Feyenoord'da çalışırken takımın en önemli oyuncusu olan Berghuis'in de transfer edilmesini istediği ileri sürüldü.

Şu anda Ajax'ta oynayan ve 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlıların harekete geçtiği Hollanda basınında yer aldı.

STEVEN BERGHUIS KİMDİR?

- 32 yaşında. Sağ kanatta forma giyiyor. Orta sahanın ortasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

- Twente, AZ Alkmaar, Watford ve Feyenoord'da forma giydi. Şu anda Ajax'ta oynuyor.

- Kariyerinin en parlak dönemini Giovanni van Bronckhorst döneminde Feyenoord'da yaşadı.

- Kulüp kariyerinde 442 maçta 141 gol attı.

- Hollanda Milli Takımı'nda 46 maçta 2 golü bulunuyor.

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