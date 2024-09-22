Van Bronckhorst asıl sorunlarını açıkladı

Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 geçen Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hollandaı teknik adam maça dair şu ifadeleri kullandı:

"İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net penaltıyla galibiyete ulaştık"

“İYİ AVUNMA YAPTIK”

"Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz"

“SADECE BİTİRİCİLİK KONUSUNDA NET DEĞİLDİK"

"Fırsatlar bulduk, sadece bitiricilik konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak"

“AJAX EVİNDE GÜÇLÜ BİR TAKIM”

"Ülkeme, evime döndüğüm için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz"