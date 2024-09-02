Van Bronckhorst Beşiktaş'ta ilki başardı

Sivasspor galibiyetinin Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için ayrı bir önemi var.

Kariyerinde birçok takım yöneten Hollandalı çalıştırıcı, Opta'nın verilerine göre teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımda görev yaptığı ilk üç karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou R&F ve Rangers'ta görev yaptı ve hiç ilk üç maçını kazanamadı.

Giovanni van Bronckhorst karşılaşma sonunda galibiyeti değerlendirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "İyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda çok fazla fırsat bulduğumuzu söyleyemem. Defansif oynayan bir takıma karşı bu tarz fırsatlar yaratmak her zaman zordur. İkinci gol hemen gelmedi. Rakibimize de fazla fırsat vermedik. Gedson’un attığı gol önemliydi ve galibiyetten emin olduk" dedi.

Giovanni van Bronckhorst şöyle devam etti: "Özgüvenimiz var ve bunu maça yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci golü geç bulduğumuz söyleyebilirim. İlk bölümü kayıpsız kapattık ve iyi geçirdik. Trabzonspor deplasmanında iki haftamız var. Umarım ikinci bölüme de ilk bölümdeki gibi başlayabiliriz.”

Ayrıca, A Milli Takım’ın kadrosuna ilk kez çağrılan Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu ile ilgili soruya Giovanni van Bronckhorst şu yanıtı verdi:

“Kendilerinin milli takıma davet edilmelerinden dolayı çok mutluyum. Sezon uzun. Birçok maçımız var. Çok çalışacağız. Bir sonraki maçımız bizim en önemli maçımız, bu da Trabzonspor maçı.”