Van Bronckhorst canlı yayında iki yıldıza kapıyı gösterdi. Biletlerini kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak Lugano maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, kadroya almadığı Aboubakar ve Muleka’nın geleceği hakkında net ifadeler kullandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre’nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Stockhorn Arena’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, “Rakibimizin Fenerbahçe ve Partizan’a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Biz iki maçın sonunda gruplara kalmayı hedefliyoruz,” dedi.

Son üç maçta neredeyse aynı kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Van Bronckhorst, “İlk 11’i rakibi izleyerek belirliyorum. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı bir rakip, farklı bir zemin,” ifadelerini kullandı.

Sentetik zemine İskoçya ve Hollanda’dan alışkın olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “İyi bir sentetik zemini, kötü bir çime tercih ederim. Yarın ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Lugano için de farklı olacak, onlar da normalde sentetik çimde oynamıyorlar,” dedi.

Van Bronckhorst, kadroya alınmayan Aboubakar ve Muleka hakkında da konuştu: “Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Kendisi iyi çalışıyor ama bir transfer ihtiyacı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Muleka’nın bir transfer durumu söz konusu, o yüzden gelmedi.”