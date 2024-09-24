Van Bronckhorst’un Semih Kılıçsoy planı belli oldu

Beşiktaş’a transferin son günlerinde Joao Mario’nun gelişi ile birlikte takımın en etkili isimlerinden biri olan Semih Kılıçsoy yedek kulübesine alındı. Ancak Hollandalı teknik adam, Joao Mario’yu sol kanatta tercih etmesi takımın hücum hattında bazı sorunlara neden oldu. Portekizli oyuncunun gelişi takımda top sürebilen oyuncu eksikliğini gündeme getirdi.

Hollandalı teknik adamın gelişi ile birlikte sol kanatta kendini oldukça geliştiren Semih’in yedek kulübesine geçmeyi sorun etmediği öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet de genç yıldızla özel olarak görüşerek takım için son derece değerli olduğunun altını çizdi.

VAN BRONCKHORST’UN PLANI BELLİ OLDU

Gelen son bilgilere göre Hollandalı teknik adamın Semih ile ilgili planı belli oldu. Buna göre, Semih’in yeniden sol kanada geçeceği ve Joao Mario’nun orta saha ya da sağ kanatta görevlendirilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağı Ajax maçına ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz bilinmiyor. Ancak özellikle ligde önümüzdeki maçlarda ilk 11’de sahaya çıkmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Son 3 maçta ilk 11’deki yerini kaybeden Semih, özellikle Immobile ile iyi bir uyum yakalayarak İtalyan golcüye asistler yaptı. Öte yandan genç yıldız, hem ceza sahası içinde yarattığı tehlike hem de top sürerek takımı hücuma çıkarması ile Beşiktaş’ın en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkıyor.