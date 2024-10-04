Van Dijk'in veliahtı belli oldu: Liverpool'dan transfer atağı

Liverpool, Virgil van Dijk’in olası halefi olarak Crystal Palace’ın yıldız savunmacısı Marc Guehi’yi transfer etmeyi hedefliyor. İngiltere milli takımının oyuncusu olan Guehi, fiziksel olarak Van Dijk kadar etkileyici olmasa da, güçlü yapısı ve sahadaki sakinliği ile dikkat çekiyor. Guehi, defans oyuncusunun görünmezlik sanatında ustalaşmış durumda. Kendisi, “Bir defans oyuncusu oyunda fark edilmiyorsa, işini doğru yapıyor demektir,” diyerek bu durumu özetliyor.

Hafta sonu, Premier Lig lideri Liverpool, Selhurst Park’ta Crystal Palace ile karşılaşacak ve Guehi’nin performansı yoğun bir şekilde izlenecek. Liverpool, şu anda ligin en kötü defansına sahip olabilir, ancak 33 yaşındaki kaptan Van Dijk’in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bu durum, Guehi’nin Liverpool’un transfer listesinde üst sıralarda yer almasını sağlıyor. Guehi, 1.83 metre boyunda ve İngiliz futbolunda nispeten kısa stoperlere şüpheyle yaklaşılsa da, performansıyla bu önyargıları yıkıyor.

MİCHAEL OWEN'IN DA GÖZDESİ OLDU

İngiltere eski teknik direktörü Gareth Southgate, Guehi’nin Euro 2024 açılış maçında Sırbistan’a karşı gösterdiği performanstan övgüyle bahsetti. Guehi, Aleksandar Mitrovic ve Dusan Vlahovic’in hava tehditlerine karşı başarılı bir performans sergiledi ve bu da deneyimli defans oyuncusu Kyle Walker’ı şaşırttı. Manchester City’nin yıldızı Walker, Guehi’nin kampa girdiği andan itibaren rolünü mükemmel bir şekilde üstlendiğini ve sahada harika bir performans sergilediğini belirtti. İngiltere’nin hücum hattı Avrupa Şampiyonası’nda sorun yaşarken, defans hattı Guehi’nin liderliğinde başarılı oldu.

Harry Maguire’ın sakatlığı nedeniyle defansın ortasına yerleşen Guehi, John Stones ile uyumlu bir ikili oluşturdu. Eski İngiltere forveti Michael Owen, Guehi’nin olgunluğu ve topa sahip olmadaki soğukkanlılığıyla İngiltere’nin en istikrarlı oyuncusu olduğunu belirtti. Owen, sol taraftaki stoperlerin günümüzde altın tozu gibi değerli olduğunu ve Liverpool’un da Guehi’yi transfer etmek için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Liverpool’un uzun süredir beklenen sol bek transferi, Premier Lig rakiplerinin hızlı hamleleri nedeniyle zora girdi. Micky van de Ven (Tottenham) ve Josko Gvardiol (Manchester City) gibi hedefler, rakip takımlar tarafından transfer edildi. Chelsea, Levi Colwill için yapılan teklifleri defalarca reddetti ve Everton, Jarrad Branthwaite’i satma fikrine sıcak bakmıyor.

Goncalo Inacio ve Piero Hincapie’nin isimleri gündemde kalmaya devam ediyor, ancak yakın zamanda bir anlaşma sağlanması beklenmiyor. Bu durum, Van Dijk’ın ilerleyen yaşı ve sona eren sözleşmesi nedeniyle endişeleri artırıyor.

Joe Gomez, çok yönlülüğü ile iyi bir yedek sağlasa da, 27 yaşındaki oyuncunun Van Dijk’in uzun vadeli halefi olacağına inanan pek az kişi var. Kulübün de bu görüşte olmadığı, yaz aylarında Gomez’i Newcastle’a satmaya istekli oldukları bildiriliyor.

Newcastle’ın Premier Lig’in Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile ilgili mali sorunları çözmek için Guehi’yi transfer etme girişimi başarısız oldu. Liverpool için şans eseri, Palace satmayı reddetti ve Guehi’nin Anfield’a taşınmayı tercih edeceği söyleniyor. Ancak, Reds’in Palace başkanı Steve Parish’i ikna etmesi kolay olmayacak. Parish, “Eğer bir süperstar oyuncu istiyorsanız, süperstar parası ödemeniz gerekir” diyerek kararlılığını sürdürdü.

Guehi’nin sergilediği performans Premier Lig’in hızı ve fizikselliğiyle başa çıkabileceğini gösteriyor. Eski takım arkadaşları onu “tank” ve “tuğla duvar” olarak tanımlarken, Conor Gallagher, “Marc’ı geçemezsiniz ve onu hareket ettiremezsiniz” dedi.

Ivan Toney bile Guehi’yi geçmenin zor olduğunu itiraf etti. Guehi, hava toplarında etkili bir oyuncu olarak dikkat çekiyor ve Premier Lig’de bu sezon şimdiye kadar kazanılan hava toplarında üçüncü sırada yer alıyor.