Van Gölü üzerindeki dolunay büyüledi

Seyri güzel manzara, ilçedeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

VAN GÖLÜ KIYISINA AKIN ETTİLER

Dolunayın gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte Ahlat’ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti. Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz, izleyenleri mest etti. Birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.

İSKELEDE HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Bazı vatandaşlar ise Ahlat iskelesine inerek ayın su üzerindeki yansımasını yakından izledi. Manzaranın fon oluşturduğu anlarda hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, dolunayın sunduğu doğal güzelliğin tadını çıkardı.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARINDAN GÖRÜNTÜLERE YOĞUN İLGİ

Ahlat ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Şahin Şerefoğlu, dolunayın Van Gölü üzerindeki yansımasının eşsiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün dolunayın Van Gölü’ndeki yansıması çok muhteşem bir görüntü. Bu görüntüyü kaçırmamak için burada değerlendiriyoruz. Bütün doğa severleri, fotoğraf severleri bu fırsattan yararlanmaları için bekliyoruz."