Van Gölü’nde suların çekilmesinin geldiği boyut ortaya çıktı

Van Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilen suyun yeri dolmayınca ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkat çekti. Tatvan İncekaya köyü sahillerinde su çekilmesiyle mikrobiyalitler, ortaya çıktı. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

Fotoğrafçılar, Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyaliti görüntüledi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel güzellik sunarken, diğer taraftan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi. Bölge halkı gördükleri manzara karşında şaşırdıklarını söylerken, geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.