Van Gölü’nde suların çekilmesinin geldiği boyut ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Van Gölü’nde suların çekilmesinin geldiği boyut ortaya çıktı
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde suların çekilmesinin geldiği boyut ortaya çıktı. Van Gölü sahilleri son dönemde mikrobiyalit tarlasına döndü.

Van Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilen suyun yeri dolmayınca ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkat çekti. Tatvan İncekaya köyü sahillerinde su çekilmesiyle mikrobiyalitler, ortaya çıktı. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

Fotoğrafçılar, Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyaliti görüntüledi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel güzellik sunarken, diğer taraftan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi. Bölge halkı gördükleri manzara karşında şaşırdıklarını söylerken, geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

Son Haberler
Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti Yaşam
Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti
Tanker ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı Gündem
Tanker ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı
Mete Gazoz yetmedi Spor
Mete Gazoz yetmedi
TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye onlarca yük vagonu Ekonomi
TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye onlarca yük vagonu
Ezgi Mola oyunculuğu bırakıyor Magazin
Ezgi Mola oyunculuğu bırakıyor
827 yıllık camiye restorasyon hazırlığı Kültür Sanat
827 yıllık camiye restorasyon hazırlığı
Ankara'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Ankara'da otomobil direğe çarptı. 1 ölü, 4 yaralı