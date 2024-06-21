Van Gölü'ne serinlemek için girdi bir daha çıkamadı

Dün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana gelen olayda, Serinlemek için 3 arkadaşıyla Van Gölü’ne giren bir şahıs, akıntıya kapılıp kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri ile dalgıç sevk edildi. Ekipler, akşama kadar gölde gerçekleştirdikleri aramada şahsa ulaşamayınca karanlığın çökmesiyle arama sonlandırıldı. Arama çalışmaları sabah yeniden devam edecek.