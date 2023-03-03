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Van ve Bitlis'de operasyon. Gözaltılar var

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları şüphesiyle 74 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:08
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Van ve Bitlis'de operasyon

Van ve Bitlis'de operasyon. Gözaltılar var
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Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerindeki 313 polisten oluşan 98 ekip, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Bitlis, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda Van'da 56, Bitlis'te 14, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 4 olmak üzere 74 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.(AA)

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