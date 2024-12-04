Van'a Kayyum mu atanacak? Ali Yerlikaya’dan Abdullah Zeydan açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van'a Kayyum mu atanacak? Ali Yerlikaya’dan Abdullah Zeydan açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Partili Van Büyükşehir Eş Genel Başkanı Abdullah Zeydan hakkında çıkan Yargıtay kararından sonra açıklamalarda bulundu. Zeydan, "Halkın oyuyla başkan olan biri suç işliyorsa bedelini öder" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Remziye Demirkol'un sunduğu Manşet 15'e Halk TV Ankara Temcilcisi Sibel Erdem bağlandı.

Erdem, Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları açıkladı. Erdem, Yerlikaya'nın "Demokrasi ve terör yan yana duramaz. Halkın oyuyla sandıktan gelen birisi, suç olan bir şey yapıyorsa bedelini öder, ödemek zorunda. Bu mekanizmayı işlettik, bundan sonra da işletiririz." İfadelerini kullanarak AKP'nin kayyum politikasına devam edeceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Erdem, Yerlikaya'nın DEM Partisi'ne eleştiride bulunduğunu belirtti.

Erdem, Yerlikaya'nın "DEM siyaseti 'kayyum' sözcüğünden hoşlanmıyor ancak onların da kendilerini terör baronlarından kurtarması gerek." değerlendirmesini yaptığını belirtti.

Yerine üçüncü kez kayyum atanan Mardin'in seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddiasına da Erdem Yerlikaya'nın, "Gündemimizde böyle bir şey yok." karşılığını verip aldığı hapis cezasını hatırlattığını aktardı.

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Erdem, seçilme haklarının Yargıtay kararı ile iptal olduğu belirtilen Van Büyükşehir Başkanı Abdullah Zeydan hakkında da Yerlikaya'nın açıklamada bulunduğunu belirtti. Erdem şunları söyledi,

"Van'a kayyum, ataması gündeme gelebilir mi? Van Belediye Başkanı Zeydan'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar var.

Yerlikaya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı henüz okumadığını söyledi. O kararı inceleyeceğini belirtti ve yargı sürecine işaret etti.

Tabii o karar, eee, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. , Ali Yerlikaya da, Diyarbakır'a gönderileceğini de ifade ederek "Bundan sonra ne olacağına bakmak lazım." değerlendirmesini yaptı."

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