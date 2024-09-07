Van’da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 10 kilo 100 gram metamfetamin ve 61 bin 600 TL ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri bir araçta arama yaptıkları belirtildi. Aramada, 10 kilo 100 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 600 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından iki şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden kişilere karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Açıklamada, bu suçları işleyenlerin geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalıştıkları ve bu nedenle en etkin şekilde mücadele edileceği ifade edildi.