Van’da 152 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Van’da 152 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Van’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 57, Başkale’de 3, Çatak’ta 58, Gevaş’ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kapalı yolları açmak için yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiğini aktardı. Yapılan açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.” denildi.

aw159238-01.jpgAçıklamada, bölgede yüksek kar örtüsü olan yamaçlarda olabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşlara uyarı yapılırken, İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş’ta 6, Hakkâri’de 5, Van ve Bitlis’te 4 derece olarak tahmin edildi.

Ayrıca, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi.

aw159238-02.jpg

İlgili Haberler
Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
Son Haberler
Yabancılar için sahte belgeler düzenleyen örgüte dev operasyon Gündem
Yabancılar için sahte belgeler düzenleyen örgüte dev operasyon
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı Ekonomi
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı
Biden'dan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözler Dünya
Biden'dan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözler
Hülya Avşar'ın ricasıyla TRT'ye çıkan Kaya Çilingiroğlu kaç lira alıyor? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri ortaya çıkardı Spor
Hülya Avşar'ın ricasıyla TRT'ye çıkan Kaya Çilingiroğlu kaç lira alıyor? Spor Medyasının Nöbetçi Amiri ortaya çıkardı
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama Spor
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama
O günleri görebilir miyiz? Yazarlar
O günleri görebilir miyiz?
Erdoğan ve Akşener’in finali Yazarlar
Erdoğan ve Akşener’in finali