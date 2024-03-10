Van’da 152 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 57, Başkale’de 3, Çatak’ta 58, Gevaş’ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kapalı yolları açmak için yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiğini aktardı. Yapılan açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.” denildi.

Açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsü olan yamaçlarda olabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşlara uyarı yapılırken, İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş’ta 6, Hakkâri’de 5, Van ve Bitlis’te 4 derece olarak tahmin edildi.

Ayrıca, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi.