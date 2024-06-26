Van'da 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'da sürüye yıldırım isabet etti 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Yıldırım hayvanları böyle telef etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Arvas Mahallesi kırsalında meydana gelen bir olayda, Teymur Kısa ve Celalettin Atabey'e ait koyun sürüsüne yıldırım düşmesi sonucu toplam 23 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Olay esnasında koyunlar otlandıkları sırada başlayan sağanak yağışın şiddetlenmesiyle birlikte yıldırım isabet etti.

Çobanın durumu bildirmesi üzerine sürü sahipleri hemen olay yerine geldiler ve Teymur Kısa'nın 14, Celalettin Atabey'in ise 9 koyununun telef olduğunu tespit ettiler.

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