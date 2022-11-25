Van’da 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 22 bin 342 şahsın GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin toplam 29 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi. (İHA)
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