Van’da 37 araç trafikten men edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında 12 binden fazla aracın kontrol edildiği belirtilirken, 198 sürücü ve araca da 417 bin 690 lira tutarında idari para cezası kesildiği açıklandı. Ayrıca denetimler kapsamında 37 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklamada, “12 bin 517 araç kontrol edildi, 198 sürücü ve araca 417 bin 690 TL idari para cezası uygulandı, 37 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup; sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi” ifadeleri yer aldı.