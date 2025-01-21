Van’da 46 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Kaynak: ANKA
Van’da 46 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van'da pazar günü etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van'da pazar günü etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kapanan 255 ulaşım yerinden 209 ulaşım yolu belediye ekiplerince açılırken, 3 ilçede halen 46 yerleşim yerinin kapalı olduğu bildirildi.

Van’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11 derecelere kadar düştü. Cadde ve sokaklar yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Hava muhalefeti şehirler arası ve şehir içi yollarda ise ulaşımı adeta durma noktasına getirdi.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 3 mahalle 7 mezra, Çatak ilçesinde 2 mahalle 11 mezra, Gürpınar ilçesinde 7 mahalle 16 mezra olmak üzere toplam 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekiplerin hummalı çalışmaları sürüyor.

Van’da 46 yerleşim yerine ulaşılamıyor

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