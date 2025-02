İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 göçmeni tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, C.O., E.O., S.O., C.O. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. C.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.O. ev hapsine, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Van Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.