Van’da 907 sürücüye idari para cezası

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 27 Aralık 2022 - 3 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin 293 araç/sürücünün denetlendiği belirtilerek, “Yapılan denetimlerde toplam 507 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 21 araç trafikten men edilmiştir.

28-31 Aralık 2022 ile 01-02 Ocak 2023 tarihleri arasında yılbaşı tedbirleri bünyesinde yapılan denetimler neticesinde 4 bin 231 araç/sürücü denetlenmiş, toplam 400 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış ve 6 sürücü belgesi geçici olarak muhafaza altına alınmıştır” denildi. (AA)