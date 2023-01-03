3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Van’da 907 sürücüye idari para cezası

Van’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 907 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:41
Takip Et

Van’da 907 sürücüye para cezası

Van’da 907 sürücüye idari para cezası
+
Aa
-

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 27 Aralık 2022 - 3 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin 293 araç/sürücünün denetlendiği belirtilerek, “Yapılan denetimlerde toplam 507 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 21 araç trafikten men edilmiştir.

28-31 Aralık 2022 ile 01-02 Ocak 2023 tarihleri arasında yılbaşı tedbirleri bünyesinde yapılan denetimler neticesinde 4 bin 231 araç/sürücü denetlenmiş, toplam 400 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış ve 6 sürücü belgesi geçici olarak muhafaza altına alınmıştır” denildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
1
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
2
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
4
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
5
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.