Van'da ahır yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki bir ahırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Eski Cami Mahallesi 61. Sokak üzerinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
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