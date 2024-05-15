İçişlerinden Erdoğan yalanlaması. Saat 16.00’da Ali Yerlikaya ile görüşeceği iddia edilmişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sosyal medyadan yayınladığı mesajda “Hükümete oyunlar yapılıyor” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Erdoğan’ın Ali Yerlikaya ile bir araya geleceği iddia edildi.

Yerlikaya'nın bugün saat 16.00’da TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ileri sürülmüştü.

YALANLAMA GELDİ

İddiaya öne süren Sabah gazetesi haberini güncelledi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgiye göre, planlanan bir görüşme yok.

Haberde "İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada böyle bir görüşmenin olmayacağı açıklandı" denildi.

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrasında açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı da üç ismin görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Öte yandan bugün Yerlikaya sosyal medya hesabından gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

Bu olayın ardından Erdoğan’ın saat 16.00’da Ali Yerlikaya ile görüşeceği iddia edilmişti.

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal ise Ali Yerlikaya’nın görevden alınabileceğini söyledi.