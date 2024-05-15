Galatasaray imzayı attırdı. Transfer açıklandı

Vodofone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray son olarak PTT forması giyen Yasemin Özel ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Yasemin Özel ile güçlendirdi.

Kulübümüz, son olarak PTT Spor ekibinde forma giyen pasör çaprazı Yasemin Özel ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

1998 doğumlu oyuncu profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Karşıyaka Spor Kulübü’nde başladı. Sırasıyla Karayolları Spor Kulübü, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Hava Yolları, İlbank ve PTT Spor’da forma giyen Yasemin Özel, gelecek sezon sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Genç oyuncu, 2022-2023 sezonunda Karayolları ekibi ile Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig şampiyonluğu ve Türk Hava Yolları ile Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yasemin Özel’e hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz"