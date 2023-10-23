Van'da aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı

Van’da aşiret düğününde damada 10 milyon TL para, geline ise kilolarca altın takıldı.

Van'da aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı

BirGün'ün haberine göre Van’da 10 bin kişinin katıldığı ‘Bayram’ ile ‘Gıravi’ aşiretlerinin düğününde damada 10 milyon TL para, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğüne ABD, Almanya, Hollanda, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye’den katılım olduğu belirtildi. Belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de düğünde yer aldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, farklı ülkelerden kişilerde katıldı. Düğüne ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye’den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

TAKI YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Düğünün takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü, 12 kişi para saydı. Sayım sonunda takılan takı miktarının 10 milyon TL olarak açıklandı. Geline ise kilolarca altın takıldı.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN SADE BİR DÜĞÜN YAPTIK”

Düğünde damadın yakını sıfatıyla konuşma yapan Vanlı iş insan Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini belirterek, “Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Baba Cemal Bayram ise “Ulaşamadığım arkadaş ve dostlarım var. Belki adres değişikliği, belki yoğunluktan dolayı ulaşamamış olabilir. Ben onun üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdiden hepsinden özür diliyorum” dedi.

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