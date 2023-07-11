Van’da askeri araç ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 13 asker yaralı

Van’da askeri araç ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 13 asker de yaralandı.

Van’da askeri araç ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 13 asker yaralı

İHA’nın haberine göre kaza Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri araçla Faruk Tanış’a ait otomobil çarpıştı.

Tanış hayatını kaybetti.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı.

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