Van'da çığ altında kalarak öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da çığ altında kalarak öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde içme suyu hattını kontrol etmek için gittiği bölgede çığın altında kalan 44 yaşında Yaver Kurt, yaşamını yitirdiği bildirildi.

Van’ın Muradiye ilçesinde, içme suyu hattını kontrol etmek için gittiği bölgedeki çığ felaketi sonucu yaşamını yitiren Yaver Kurt, tüm bölgeyi yasa boğdu. Olay, 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Muradiye ilçesinin Beşparmak Mahallesi'ne bağlı Yaver Kurt, dün akşam saatlerinde evdeki içme suyunun kesilmesi üzerine, sorunun kaynağını kontrol etmek amacıyla içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Ancak, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgedeki kar kütlesi hareket etti ve bir çığ düştü. Yaver Kurt, çığın altında kaldı.

Mahalle sakinleri, uzun süre Kurt’tan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve arama-kurtarma ekipleri, zorlu hava koşulları altında Yaver Kurt’u bulmak için hemen harekete geçti. Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda, Kurt’un cansız bedenine çığın düştüğü bölgedeki alanın 500 metre uzağında ulaşıldı.

Bölgedeki kar yağışı ve tipinin etkisiyle, arama-kurtarma çalışmaları oldukça zorlu geçti. Ekipler, çığ altında kaybolan Yaver Kurt’u bulana kadar saatlerce süren bir çalışma yürüttü. Muradiye Jandarma Komutanlığı ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra, bölgeye yakın köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Ancak ne yazık ki, Yaver Kurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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