Van'da çığ düştü

Kaynak: İHA
Van'da çığ düştü
Van’da mahalle yoluna düşen çığ belediye ekiplerinin çalışması ile temizlendi.

Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yoluna düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda yolu ulaşıma açtı

Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, yüksek rakımlı bölgede sürekli çığ düştüğünü söyledi. Belediye ekiplerinin yolu temizlemek için seferber olduğunu belirten Akkaya, "Mahallemizin yolu çığ bölgesi. Kış aylarında zorunlu olmadıkça kullanmıyoruz.

Önceki gün ilçeye gelmek için yola çıktık. Bir süre sonra baktık yola çığ düşmüş. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Köye geri dönüp ekiplere haber verdik. Bugün hava müsait olunca çalışmalar başlatıldı.

Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. İş makineleri yolu tekrar açtı. Ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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