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Van'da 9 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da yağan yoğun kar nedeniyle oluşan kar kütleleri yola düştü. Düşen çığ, 1 mahalle ve 8 mezranın ulaşımını sağlayan yolu kapattı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:14
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Van'da çığ düştü: 9 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da 9 yerleşim yerinin yolu kapandı
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İHA'nın haberine göre, Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Çatak ilçesinin Korulu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde düşen çığ, 1 mahalle ve 8 mezranın ulaşımını sağlayan yolu kapattı. Vatandaşların ihbarı ile Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Özellikle kış mevsiminde sıklıkla çığların meydana geldiği bölgede bir kazaya sebep vermemek için karla mücadele ekipleri 3 iş makinesi ile 4 gün yürüttükleri yoğun çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

 

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