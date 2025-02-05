Van’da çığ felaketine karşı eğitim seferberliği

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van'da AFAD öncülüğünde çığ felaketlerine karşı düzenlenen eğitimler, UMKE ve çevre illerden gelen personelle devam ediyor. Eğitimde çığ riski analizi, güvenli çalışma yöntemleri ve arama-kurtarma teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor.

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AFAD eğitmenleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde 5 günlük bir eğitim programı düzenliyor.

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Eğitime katılan personele çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarılıyor.

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Bir haftalık eğitimler cuma günü düzenlenen çığ tatbikatıyla sonlanıyor.

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