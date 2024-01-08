Van'da çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van'da çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
Van'a kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığa ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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