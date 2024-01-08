Van'da çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığa ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 488 adet cep telefonu ve 45 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.