Van’da aranan 20 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, Van’da değişik suçlardan aranması olduğu belirlenen 20 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet bisiklet ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.