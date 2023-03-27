27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Van’da aranan 20 kişi yakalandı

Van’da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:20
Takip Et

Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van’da aranan 20 kişi yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Van’da değişik suçlardan aranması olduğu belirlenen 20 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet bisiklet ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.