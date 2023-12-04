Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet silah, 1 adet şarjör, 4 adet fişek, 1 adet tüfek, 2 adet televizyon, 3 adet bilgisayar ve kasası 4 adet kombi, 2 adet kayıt cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 78 adet cinsel içerikli hap, 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 34 şahıs yakalanmış, toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.