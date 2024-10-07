Van’da değişik suçlardan 60 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da değişik suçlardan 60 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 60 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 6 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 delici-kesici alet, 1 tüfek ve 35 fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 126 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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