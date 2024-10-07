Van’da değişik suçlardan 60 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 6 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 delici-kesici alet, 1 tüfek ve 35 fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 126 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.