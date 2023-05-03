Van'da dolu yağışı etkili oldu

Van’ın Özalp ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 1

Özalp’te sabah saatlerinde başlayan yağmur, saat 15.00 sıralarında yerini doluya bıraktı.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 2

Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 3

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 4

İlçe merkezinde yaşayan ve tarımla uğraşan Murat Kılınç, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı, ardından ilçe merkezine ve yüksek kesimlerde dolu yağışı başladı.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 5

Dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi." dedi.

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 6

(Kaynak: DHA)

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Van'da dolu yağışı etkili oldu 8
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Van'da dolu yağışı etkili oldu 15
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