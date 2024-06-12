Van'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Evler caddeler sokak altında kaldı

Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı Yukarı Küme Mezrası'nda oluşan sağanak gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evlerin bahçelerini sular atlında bırakırken, bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi

EVLERİN BAHÇESİNİ VE AHIRLARI SU BASTI

Etkili olan sel tarım arazilerine de zarar verdi. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. Mahalleye gelen iş makineleri, selin kapattığı yolu açtı.