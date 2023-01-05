Müstakil ev alev alev yandı

Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Otbiçer Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın Melat isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede yangın söndürülürken, evde ise maddi hasar meydana geldi.



(Kaynak: İHA)