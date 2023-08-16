Van'da evin odunluğunda 6 göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince tek katlı evin odunluk kısmına düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.