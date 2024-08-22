Van'da evlat nöbetleri devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Van'da evlat nöbetleri devam ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Van DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemlerine bu hafta da devam etti. Eylemlerine devam eden ailelerin arasına bir aile daha katıldı ve toplamda evlat nöbetinde olan ailelerin sayısı 36'ya yükseldi.

Nöbetteki aileler DEM Parti Van İl Başkanlığının olduğu Menekşe Sokak'ta ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldiler.

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren evlat nöbetindeki aileler, dağdaki çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan anne Gevez Erdinç isimli acılı anne, 10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi.

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Oğluna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini aktaran Erdinç, "Ülkemizde hak, hukuk ve adalet var, vatanına teslim ol. Devletimiz ve kahraman ordularımız var. Burası bizim toprağımızdır. Dağ başlarında ne yapıyorsun? Evine, annene geri dön." dedi.

Hakkari'den gelerek eyleme katılan Mehmet Sıddık Çiftçi ise "Diyarbakır'da da eylemlere katıldım. Bu mücadelenin peşini bırakmam. Anne ve babaların ağlamasını istemiyorum. Dağa kaçırılan kardeşim zihinsel engelliydi. Şu ana kadar ondan haber alamadık." diye konuştu.

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