Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şahıs tutuklandı
Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçundan gözaltına alınan 10 kişiden 3’u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların tespit edilmesine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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