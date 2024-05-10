Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kaynak: AA
Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Van Valiliği tarafından yapılan son açıklamalarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 6 gün boyunca Van'da gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı bildirildi.

Van Valiliği il genelinde 6 gün boyunca gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, açık hava toplantıları, oturma eylemleri, stant açılması, bildiri ve broşür dağıtımı, el ilanı dağıtımı yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Van Valiliği bu kapsamda çevre illerden Van’a bireysel veya toplu bir şekilde kent güzergahını kullanarak eylem ve etkinlik yapmak için gelenlerin engelleneceğini açıkladı. Bununla beraber Valilik bu yasaklamanın halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, temek hak ve özgürlüklerin sağlanması için alındığını açıkladı.

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