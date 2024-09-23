Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden gerçekleştirilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik devam ettirilen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 72 olayda 81 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 399 adet cep telefonu, 117 kilo çay, 17 bin 503 paket bandrolsüz kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara ve 6 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir" denildi.

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