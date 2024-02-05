Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonları sürüyor

Kaynak: İHA
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonları sürüyor
Van’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, “5607 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 7 bin 75 paket sigara, 881 litre akaryakıt, 4 adet cep telefonu, 760 adet cinsel içerikli malzeme ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Mühürde Sahtecilik Suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 10 adet sim kart, 1 adet sahte pasaport, 1 adet evrak-belge, 2 adet bankamatik kart, 1 adet ıstampa ve damga ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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