Van’da "İcazet Merasimi ve Kur’an Ziyafeti"

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’da "İcazet Merasimi ve Kur’an Ziyafeti"

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hacı Murat Değer Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu, 25 hafız öğrencisi için icazet merasimi ve Kur'an ziyafeti düzenledi.

İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Sultan Ahmet Camii Baş İmam Hatibi Hasan Kara, 2014 Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Alpcan Çelik ve 2024 Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç katıldı. Yukarı Nursin Camii'nde düzenlenen merasimde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile manevi bir atmosfer yaşandı.

Programa katılan vatandaşlar, hafızların icazet almasına tanıklık ederken, Kur'an ziyafeti ile duygusal anlar yaşadı. Programa ilişkin konuşan İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, bu yıl mezun ettikleri 25 hafıza için icazet programı düzenlediklerini belirtti. Programın Van'da ilk kez düzenlendiğini ifade eden Tavlaşoğlu, "Gelecek yıllarda diğer kurslarımızdan da mezun edeceğimiz hafızlarımızla birlikte daha geniş bir programla cemaatimizin huzuruna çıkacağız. Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Diğer kitapların başına gelenler Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmeyecektir. Hafızlarımızın kıraati ve hattatlarımızın da kitabetiyle Kur'an Peygamberimizden bize gelen şekliyle elimizdeki mevcudiyetini devam ettirecektir." şeklinde konuştu.

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Program, hafızlara verilen icazet ve hediye takdimi sonrası son buldu.

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