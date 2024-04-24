Van'da kaçakçılık operasyonları

Kaynak: İHA
Van'da kaçakçılık operasyonları
Van Valiliği il genelinde yaptığı kaçakçılık denetimlerine ilişkin açıklamasında operasyon kapsamında uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ürünlerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Van’da jandarma mensupları tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonları sonucunda uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından 15-21 Nisan 2024 tarihleri aralığında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 42 olayda 56 kişinin yakalandığını belirtti. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan aramalarda; 5 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 9 bin 212 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 380 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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