Van'da kaçakçılık operasyonları

Van’da jandarma mensupları tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonları sonucunda uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından 15-21 Nisan 2024 tarihleri aralığında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 42 olayda 56 kişinin yakalandığını belirtti. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan aramalarda; 5 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 9 bin 212 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 380 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.