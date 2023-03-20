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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:44
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Van’da kaçakçılık operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 bin 352 paket sigara, 92 kilo 610 gram açık tütün, 33 bin 600 adet boş makaron, 12 bin 140 adet içi doldurulmuş makaron, 39 adet elektronik sigara likidi, 13 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 10 olay çerçevesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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