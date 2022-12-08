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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Van’da kamyonetle minibüsün çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:53
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Van’da kamyonetle minibüs çarpıştı. 2 kişi yaralandı

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza, Van-Gürpınar karayolunda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 AAK 421 plakalı kamyonetle 65 FD 590 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen kamyonetteki 2 yaralı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

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