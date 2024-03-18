Van’da kar. Bir anda yağdı 10 santim tuttu

Cemrelerin düşmesi ile yurtta soğuk hava yerini sıcak havalara bırakırken özellikle doğu bölgesi halen kışın etkisinden kurtulabilmiş değil. Şehir merkezlerinde etkili olan yağmur yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bırakıyor.

Van’ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışı ve fırtına, 2 bin 700 rakımlı ilçede ikamet eden vatandaşlara zor zamanlar yaşattı.

Başkale merkezde dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, öğle saatlerinden itibaren yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. İlçe merkezi yağan kar ile beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime kadar çıktı.