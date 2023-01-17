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Karnını kaplayan kitle operasyonla çıkartıldı

Van'da karında şişlik olan ve nefes alamama şikâyetleriyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Hilal Yurtluk'un karnından biri 35, diğeri ise 10 santimetre, bitişik iki kitle, operasyonla çıkartıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:04
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Van'da karnını kaplayan kitle operasyonla çıkartıldı

Karnını kaplayan kitle operasyonla çıkartıldı
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DHA’nın haberine göre; Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, bu kadar büyüyen, hastanın göğüs kafesine basacak kadar ileri boyuttaki rahim kaynaklı kitleleri çok nadir gördüklerini ifade etti.

Van'da yaşayan Hilal Yurtluk (42), karında şişlik ve nefes alamama şikâyetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut'un muayenesinde Yurtluk'un karnında kitle tespit edildi ve ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren başarılı ameliyatın ardından Yurtluk'un karnından biri 35, diğeri ise 10 santimetre olmak üzere toplamda 45 santimetre kitle çıkartıldığı vurgulandı.

“NADİR GÖRÜYORUZ”

Artık nefes bile alamayan hastanın, tüm karın içini dolduran kitle tespit ettiklerini anlatan Op. Dr. Purut, “Bu hastamızın karnı doğum zamanı gelmiş bir gebeden daha büyük görünüyordu” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda yumurtalıktan kaynaklı kitlelerin bu kadar büyük olabileceğini de belirten Op. Dr. Purut, "Fakat rahimden kaynaklanan ve bu kadar büyümüş, hastanın diyaframına, göğüs kafesine basacak kadar büyük kitleleri çok nadir görüyoruz. Bu hastamızın kitlesi de oldukça büyük boyuttaydı. Karnının içi tamamen kitle ile doluydu. Yaşam kalitesini artıracak bir ameliyat yaptık. Ameliyatlar bir ekiple yapılıyor. Ben de yönetmeye çalıştığım bu ameliyat sırasında bana eşlik eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Hanlıgil'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM’

Sağlığına kavuşan Hilal Yurtluk ise “Artık nefes alışverişim normale döndü. Şu anda çok rahatlamış bir durumdayım. Vücudumda büyük bir hafifleme ve rahatlık hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Benden çıkan kitleyi görünce çok şaşırdım. Aşırı şaşkınlık içindeydim ama demek ki oluyor. Kontrolleri aksatmamak lazımmış. Doktorum Yunus Emre Bey ve yanındaki beni çok güzel ağırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“BAZEN BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil ise kadınlardan yıllık kontrollerini yaptırmalarını isteyerek, "Bazen kitleler belirti vermeyebiliyor. Belirti verdiği anda da çok fazla büyük olabiliyor. Bu vaka da öyleydi. Hekimin tecrübesi, vakanın üstesinden gelmeyi sağladı. Hastanemizde yeterince alanında uzman doktorumuz var. Hastalarımız yıllık kontrollerini mutlaka yaptırsınlar" dedi.

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