Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 2 gündür kayıp! Cep telefonu ve kulaklık detayı…

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı.

Kabaiş geri dönmeyince ve telefonla da ulaşamayan arkadaşları, ertesi gün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı ve kayıp Rojin'e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu.

Bölgeye gelen polis dalgıç, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş'in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

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Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.