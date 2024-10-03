Kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş'ten 6 gündür iz yok! Son görüntüsünü izleyip gözyaşı döktü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş'ten 6 gündür iz yok! Son görüntüsünü izleyip gözyaşı döktü

Van'da kaldığı yurda dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 6'ncı gününde. Van Gölü Sahili'nde cep telefonu bulunan Kabaiş için yapılan aramalarda henüz hiçbir ize rastlanmadı. Baba Nizamettin Kabaiş, kızını yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip gözyaşı döktü.

Van'da kaldığı yurda dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

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Sahilde cep telefonu bulunan Kabaiş için ana kadar yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmadı. Baba Kabaiş, kızını kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

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Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00'de polise haber verdi.

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Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

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Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu; telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

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SON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arama çalışmalarını ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

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Kızının bulunması için herkesten yardım istediğini belirten Nizamettin Kabaiş, Rojin'i kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.

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